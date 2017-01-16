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За три года войны, которую Россия ведет против Украины, убиты 10 тысяч украинцев.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.

«Война эта продолжается и сегодня. Только за последние три дня продолжали обстреливать наших военных более 250 раз», - заявил Порошенко, сообщает УНИАН.

Также он отметил, что во время сегодняшних переговоров с Джозефом Байденом они рассмотрели вопрос агрессии России против Украины. «В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убито 10 тысяч украинцев, гражданских и военных», - подчеркнул Порошенко.

После этого Президент поблагодарил Байдена за «советы и помощь, которые очень важны для Украины во времена агрессии».

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения. 

 
ForUm

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