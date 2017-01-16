В Шуменском микрорайоне Херсона на первом этаже в подъезде многоэтажки в результате взрыва неустановленного предмета пострадал мужчина, выносивший мусор и которого ранило осколками от выбитых окна, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Корабельного отделения полиции в 07:13 от жительницы дома. Женщина сообщила, что слышала звук взрыва в подъезде, повреждено окно.

Как сообщил начальник ГУНП в Херсонской области Артур Мериков, пока специалисты взрывотехнической службы ГУНП продолжают работать на месте происшествия, продолжается выяснение обстоятельств взрыва и установление причастных к этому лиц. Кроме того, выясняется, что это было за взрывное устройство и его происхождение.

Предварительная квалификация уголовного преступления по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.