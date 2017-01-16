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Реализация политической части Минских соглашений возможна после выполнения Россией своих обязательств по безопасности. Об этом на брифинге в Киеве заявил вице-президент США Джо Байден. 

«Политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того как Россия и ее посредники на Востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от страны выполнения своих политических обязательств», - приводит слова Байдена 112 Украина.

Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга отметил невыполнение Россией своих обязательств по «Минску». Так, за последние 3 дня подконтрольные РФ НВФ осуществили более 250 обстрелов позиций ВСУ. 

Напомним, вице-президент США прибыл в Украину в понедельник, 16 января, утром.  
ForUm

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