Реализация политической части Минских соглашений возможна после выполнения Россией своих обязательств по безопасности. Об этом на брифинге в Киеве заявил вице-президент США Джо Байден.

«Политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того как Россия и ее посредники на Востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от страны выполнения своих политических обязательств», - приводит слова Байдена 112 Украина.

Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга отметил невыполнение Россией своих обязательств по «Минску». Так, за последние 3 дня подконтрольные РФ НВФ осуществили более 250 обстрелов позиций ВСУ.

Напомним, вице-президент США прибыл в Украину в понедельник, 16 января, утром.