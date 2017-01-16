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Агентурную сеть незаконных вооруженных формирований, которая действовала в Красногоровке Марьинского района Донецкой области, ликвидировала Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

По даны м спецслужбы, по заданию своего куратора из «ДНР» злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. «Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования «5-я отдельная мотострелковая бригада «ДНР», 38-летний гражданин России - Ярослав Эфендиев с позывным «Эфенди».

«Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания. Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Следователи Управления СБ Украины в Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», – сообщили в СБУ.
ForUm

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