По предварительным данным специалистов, самолет Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines, который заходил на посадку в международный аэропорт «Манас», разбился из-за ошибки пилотов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Киргизстана Мухамметкалый Абулгазиев.

В интервью журналистам он рассказал подробности крушения самолета, отметив, что расследовать крушение будет международная комиссия, сообщает K-News.

«Грузовой самолет следовал по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул. В Кыргызстан он приземлился на дозаправку. В 7:07 экипаж получил разрешение от диспетчеров аэропорта на посадку. Погодные условия позволяли приземление. До этого, во время тумана совершили посадку 11 самолетов», – сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что пока рано говорить по чьей вине произошла авария.

«По предварительным данным специалистов, это была ошибка пилотов», – подчеркнул Абулгазиев.

Как ранее сообщал ForUm, 16 января грузовой самолет Boeing 747 разбился при посадке за взлетно-посадочной полосой аэропорта «Манас». Самолет принадлежал компании Turkish Airlines.

По последним данным, количество погибших в результате крушения самолета составило 35 человек.