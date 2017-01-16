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За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 7 граждан, травмированы – 62, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Сегодня, 16 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой Сумской и Николаевской областях.
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