В сети обнародовано видео с места крушения самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines под Бишкеком.
По предварительным данным, около 15 домов разрушено. Возгорание на месте падения самолета локализовано.
Как ранее сообщал ForUm, 16 января грузовой самолет Боинг-747 разбился при посадке за взлетно-посадочной полосой аэропорта «Манас». Самолет принадлежал компании Turkish Airlines.
По последним данным, количество погибших в результате крушения самолета составило 35 человек.
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