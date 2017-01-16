Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку отчуждения руководством Госгеокадастра Киевской области земель почти два миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники через подставных лиц вывели из государственной собственности более восьмисот земельных участков общей площадью более 1600 гектаров в разных районах Киевщины. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель составляет 1,9 миллиарда гривен.

Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, частных нотариусов и офисах землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы изъяли документацию и другие доказательства, доказывающие проведение земельных сделок.

По материалам СБ Украины судом наложен арест на восемьсот участков, незаконно отчужденных чиновниками.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.