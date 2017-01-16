В воскресенье утром, 15 января, в международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области две гражданки России попросили статус беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Во время прохождения пограничного контроля с просьбой о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком», - говорится в сообщении.

В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статус беженцев.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.