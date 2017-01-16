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Президент Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

По завершению встречи состоятся украинско-американские переговоры в расширенном составе, по результатам которых запланированы заявления Порошенко и Байдена для представителей средств массовой информации.

Напомним, Байден прибыл в Украину в понедельник, 16 января, утром.  

 
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