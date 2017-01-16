Обнародованы первые фото с места крушения самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines, который заходил на посадку в международный аэропорт «Манас».
Фото опубликовало издание АКИpress.
По предварительным данным, около 15 домов разрушено.
Возгорание на месте падения самолета локализовано.
Список погибших и пострадавших формируется.
В 07:31 16 января разбился грузовой самолет Боинг-747 за взлетно-посадочной полосой аэропорта при посадке. Самолет принадлежал компании Turkish Airlines.
По последним данным, количество погибших в результате крушения самолета составило 35 человек.
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