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Обнародованы первые фото с места крушения самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines, который заходил на посадку в международный аэропорт «Манас».

Фото опубликовало издание АКИpress.

По предварительным данным, около 15 домов разрушено.

Возгорание на месте падения самолета локализовано.

Список погибших и пострадавших формируется.

В 07:31 16 января разбился грузовой самолет Боинг-747 за взлетно-посадочной полосой аэропорта при посадке. Самолет принадлежал компании Turkish Airlines.

По последним данным, количество погибших в результате крушения самолета составило 35 человек.
ForUm

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