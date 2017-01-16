Во Львовской области в ночь с 15 на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 20 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГосЧС.
На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.
По сообщению Гидрометцентра 16 января в Украине без осадков, лишь в восточных областях небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура 1-6 ° мороза, в восточных областях и Приазовье около 0°. В Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области 1-6°, в Киеве 1-3° мороза.
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