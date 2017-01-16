Члены незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 60 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

«Один военнослужащий получил ранение», - говорится в сводке.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На луганском – из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. Из противотанковых ракетных комплексов НВФ обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На донецком направлении их 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров – Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.