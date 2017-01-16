15 января днем во время катания на сноуборде в районе горы. Стог в Раховском районе Закарпатья потерял ориентир и заблудился житель Киева.

Как сообщает ГосЧС, с туристом была налажена телефонная связь. Во время разговора спасатели установили ориентировочное место пребывания и отправились ему на встречу.

В 15:30 31-летнего мужчину нашли в районе пололины Крачуняска. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели сопроводили отдыхающего к Драгобрату.