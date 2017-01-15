Национальная гвардия Украины просит военную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить информацию, обнародованную народным депутатом Андреем Белецким, о том, что якобы на руководящих должностях в Нацгвардии находятся сепаратисты. Об этом говорится в официальном заявлении командования НГУ, сообщает пресс-служба ведомства.

«14 января 2017 года народным депутатом Украины Андреем Билецким через средства массовой информации было изложено заявление, которое дискредитирует и запятннывает деятельность Национальной гвардии Украины. В частности, по его мнению, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, и в самой структуре действует системная коррупция», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. «Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь», – подчеркнули в НГУ.

«Информируем, что с начала 2017 года в Главное управление Национальной гвардии Украины не поступало никаких документов от народного депутата Украины Андрея Белецкого по поводу информации, указанной в данной публичном заявлении», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, народный депутат Украины куратор полка Национальной гвардии «Азов» Андрей Билецкий в своем заявлении обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и коррупции.