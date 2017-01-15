Украина проведет проверку российских воинских частей в Ростовской области с 16 по 19 января 2017 года на предмет военной деятельности. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, инспекцию воинских частей в Ростовской области проведет международная группа, в состав которой войдут два представителя Украины и по одному от Канады и Дании.

«Инспектированию подлежит территория Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины», - сказал Мотузяник, сообщает РБК-Украина.

Он также отметил, что программа инспекции предусматривает общение с командирами российских подразделений, вертолетный облет и сухопутную проверку. После этой проверки группа подготовит отчет и представит его странам-участницам ОБСЕ.

Напомним, ранее в РФ сообщили, что российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.