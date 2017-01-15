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Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер ожидает хакерских атак в ходе сентябрьских выборов в бундестаг.

«Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии», - описал он подготовку в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 15 января, сообщает DW.

Мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут поменяны компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты. Таким образом, по словам Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы «защищены против всяких попыток манипулирования».

Вместе с тем он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования - например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать, в частности, социальные сети, например специальный канал в Twitter.

На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.

 
ForUm

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