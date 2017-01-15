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В Харькове неизвестным веществом отравились 7 человек, в том числе 10-летний ребенок, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о доставке в больницу человека с отравлением поступило в Московский отдел полиции города в 6:30. Впоследствии в медицинских учреждениях оказались еще пятеро взрослых и одна девочка. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители коммунального учреждения. Причина отравления и содержание вещества устанавливаются.

Информация внесена в Единый журнал учета правонарушений, проверка продолжается.

 
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