Опубликованные списки пленных на данный момент уже некорректны, данные будут уточняться. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила народный депутат Украины Надежда Савченко.

«Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать, это будет гораздо легче. И я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются – без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они также все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ», - отметила Савченко.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь «нормандской четверке».

«В дальнейшем, действительно, эти списки должен был Президент Украины послать всем президентам, их нужно было распространить среди мировых политиков и сказать, что это те люди, которые поименно идут по обмену в Минских договоренностях, в первую очередь эти списки должны быть направлены «нормандской четверке», и почему Россия до сих пор не выполнила эти условия. Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться», - заявила она.

Савченко считает, что хоть государство и негативно относиться к публикации списков, это заставило их работать над освобождением украинских пленных.

«Все службы, которые поддерживают или подчинены Президенту, они не могут говорить о моих действиях хорошо, они всегда будут критиковать. Но, по крайней мере, это заставляет людей говорить, это заставляет людей работать», - добавила Савченко.

Напомним, 10 января Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.

11 января нардеп опубликовала откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.