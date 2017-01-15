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В Новоалександровке ив результате обстрела незаконными вооруженными формированиями из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) погиб капитан Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-офицер сектора «Луганск» Дмитрий Завтонов.

«Во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант, капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу», - сообщил пресс-офицер.

По словам Завтонова, о состоянии раненого на данный момент ничего неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.

Напомним, за прошлые сутки, 14 января, незаконные вооруженные формирования 60 раз обстреляли позиции украинских военных, трое наших военнослужащих ранены, один – погиб.
ForUm

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