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За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло девять человек, травмированы – 66, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что критический уровень аварийности – в пяти областях, напряженная обстановка – в еще пяти регионах. Критической по уровню аварийности наблюдается ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
ForUm

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