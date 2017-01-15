За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло девять человек, травмированы – 66, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что критический уровень аварийности – в пяти областях, напряженная обстановка – в еще пяти регионах. Критической по уровню аварийности наблюдается ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.