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Одесса возглавила рейтинг самых дорогих городов по стоимости жизни в Украине. Топ список опубликовал портал Numbeo.

Южный украинский город занял 454-е место в мире, а Киев - 458-е. На 465-й позиции оказался Харьков, а следом идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475), передает ЛІГА.net.

Портал сообщает, что стоимость жизни в Одессе на 2,88% выше, чем в Киеве. Подсчитали, что ежемесячные расходы на одного человека в Одессе составляют 8,5 тысяч гривень, и это без учета арендной платы.

Во время создания рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду. 

Самым дорогим городом в мире признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее идут три швейцарских города - Женева, Базель и Цюрих. Замыкает пятерку самых дорогих городов мира итальянская Венеция.

Напомним, 18 августа 2016 года сообщалось, что в рейтинге городов по уровню благоустройства и комфорта британского журнала The Economist Киев занял 131 место из 140. Таким образом, столица Украины вошла в десятку наименее благоприятных для жизни городов мира.
ForUm

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