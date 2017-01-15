Арестованный экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко уверяет, что не отрезал ухо своему бывшему подчиненному Максиму Глебову.

Онищенко утверждает, что пытался осмотреть рану и вытереть кровь, сообщает Громадське.

«Я пытался понять, что делать. Я вытирал кровь, чтобы увидеть рану и понять, что нужно: тряпка, снег или перекись водорода», - сказал Онищенко.

Ранее в сети было опубликовано видео из Лукьяновского СИЗО, на котором видно, что Онищенко, вероятно, отрезает ухо своему бывшему подчиненному.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 11 января в Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты «Торнадо», в ходе которого один из торнадовцев предпринял попытку отрезать себе часть уха.