По состоянию на 7:00 15 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 40 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Закарпатской области обесточены 12 населенных пунктов, во Львовской – 17, Волынской – 9 и Кировоградской – 2.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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