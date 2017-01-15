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В команде избранного президента США Дональда Трампа опровергли информацию о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Рейкьявике, как это анонсировали СМИ накануне.

Об этом заявили два высокопоставленных помощника в команде Трампа, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Один из собеседников вообще отметил, что информация о встрече политиков в столице Исландии «выдумка». Другой помощник из команды Трампа пояснил, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности.

Напомним, ранее издание The Sunday Times сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике.

Издание утверждало, что планами относительно организации встречи с Путиным в столице Исландии Трамп и члены его команды делились с представителями британской власти. Главной темой встречи якобы должен был стать вопрос о сокращении ядерного вооружения. Источник в посольстве РФ в Лондоне подтвердил, что якобы эта встреча уже согласована с Москвой.

Именно в Рейкьявике в 1986 году состоялась встреча Михаила Горбачева и занимавшего тогда пост президента США Рональда Рейгана. На ней обсуждали возможность сокращения стратегических наступательных вооружений.
ForUm

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