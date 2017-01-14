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Авторской интерпретацией «плана Медведчука» назвал статью Виктора Пинчука «Ради мира с Россией Украине придется идти на болезненные компромиссы» в The Wall Street Journal блогер Алексей Куракин.            Что до содержания, то различия между идеями Пинчука и мирным планом Медведчука более существенны, считает эксперт.

«В противовес Пинчуку, предложившему, чтобы высшие чиновники, политики и олигархи официально согласились «временно исключить членство в ЕС» и признали, что  «Украина не вступит в НАТО в ближайшей  или среднесрочной перспективе», Медведчук настаивает, что такие решения должен принимать весь украинский народ», —  уточнил Куракин.

По его  мнению, Пинчук всего лишь предлагает «рассмотреть идеи» и «подготовить подробные реалистичные предложения», хотя лидер «Украинского выбора» уже предложил четкую структуру мирного плана: пошаговое выполнение каждого последующего пункта Минских соглашений исключительно после выполнения предыдущего.

«Мы ждем от кого-то восстановления мира в Украине и решения наших проблем вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные международно-правовым актом — «Комплексом мер по реализации Минских соглашений», включая принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах на Донбассе и утверждение изменений в Конституцию Украины», – цитирует блогер Медведчука.

Куракин утверждает, что в Украине есть громадный общественный запрос на мирное разрешение кризиса, и это должно стать фундаментом  для диалога и сотрудничества как с Западом, так и с Востоком.

«Западный истеблишмент активно меняет приоритеты: на первый план выходит не Украина, а ставшая уже ключевой для Запада внешнеполитическая проблема — кризис в отношениях с Россией. Политики (и не только на Западе) пытаются приподнять лежачий камень преткновения под названием Украина с помощью различных рычагов: от заявлений на уровне послов (посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель 14 декабря заявил, что местные выборы на Донбассе можно провести до возвращения властям Украины контроля над границей) до «формулы Штайнмайера». К сожалению, такие попытки наталкиваются либо на громкое молчание Банковой, либо на кампанию противодействия в СМИ, подконтрольных «партии войны», – констатирует блогер.

Как известно, после выхода своей статьи  в ведущем американском издании Виктор Пинчук заявил о том, что редакция WSJ, ориентируясь на интересы американского читателя, сократила оригинальный текст более чем наполовину.

 

 
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