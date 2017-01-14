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Японского серфера, который провел ночь в море, зацепившись за свою доску, спас экипаж контейнеровоза у восточного побережья Австралии.

Моряки с грузового судна MSC Damla заметили дрейфующего серфера в 6 км от берега и затащили его на борт, используя спасательный круг, сообщает «Русская служба ВВС».

«Это просто исключительное везение, что нашей команде удалось увидеть этого человека на доске для серфинга, который звал на помощь», - сказал управляющий директор MSC Кевин Кларк.

37-летний серфер рассказал полиции, что в море его унесло течением, и в итоге он оказался в 80 км (50 миль) к югу от Сиднея.

 
ForUm

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