Японского серфера, который провел ночь в море, зацепившись за свою доску, спас экипаж контейнеровоза у восточного побережья Австралии.

Моряки с грузового судна MSC Damla заметили дрейфующего серфера в 6 км от берега и затащили его на борт, используя спасательный круг, сообщает «Русская служба ВВС».

«Это просто исключительное везение, что нашей команде удалось увидеть этого человека на доске для серфинга, который звал на помощь», - сказал управляющий директор MSC Кевин Кларк.

37-летний серфер рассказал полиции, что в море его унесло течением, и в итоге он оказался в 80 км (50 миль) к югу от Сиднея.