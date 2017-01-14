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Россия планирует развернуть в оккупированном Крыму дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, пишет «Интерфакс».

«Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить», - сказал он журналистам в оккупированной Феодосии в субботу, отвечая на вопрос о возможности развертывания на полуострове дополнительных систем С-400.

Зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму. В субботу состоялась церемония заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400.

Севостьянов сообщил, что полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300. «ЗРС С-300 с боевого дежурства не снималась в этом полку. Она до сих пор ведет боевое дежурство», - сказал командующий армией.

Впервые систему С-400 в Крыму российские военные показали 19 ноября в Керчи.

 
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