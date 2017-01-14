Каждый второй работающий украинец не платит налоги, или платит их не в полной мере до Пенсионного фонда.

О таком в эфире 5 канала заявил вице-премьер-министр Украины, передает Капитал.

Он подсчитал, повышения заработной платы в два раза в этом году принесет пенсионерам дополнительных 10 млрд грн. Всего из госказны Пенсионный фонд получит более 142 млрд грн.

«Это не задача, скажем, государства, это задача всех нас, работающих граждан помочь Пенсионному фонду, помочь нашим украинским пенсионерам получить нормальные пенсии. Это все связано. Потому следует понимать, что Пенсионный фонд имеет единственный источник доходов — это то, что мы платим в виде налогов со своих ЗП. Поэтому если мы научимся платить все и в полном объеме, то мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров достойной пенсией», — сказал Розенко.





