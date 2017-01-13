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Сегодня, 13 января, Национальный банк Украины осуществил первую продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме – запрос относительно наилучшего курса, введение которой предусмотрено стратегией валютных интервенций на 2016-2020 гг., сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что НБУ вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до 10 млн долл. США. Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 гривен за доллар.

«Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса оказалась эффективной – в результате ее проведения гривня на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривен за доллар», – рассказал директор департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко.

В Нацбанке отметили, что, учитывая подтвержденную результативность валютной интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса, Национальный банк планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. В то же время Национальный банк будет продолжать проводить и интервенции в форме валютного аукциона.

Напомним, 13 января Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня продал банкам 55,5 млн долл.

В то же время котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.
ForUm

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