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В Одессе во время погони подозреваемые в совершении преступления сбили на автомобиле бойца спецподразделения полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«В связи с увеличением количества краж имущества граждан из салонов автомобилей, припаркованных возле торговых центров города, сотрудники батальона полиции особого назначения, которые патрулировали Киевский район Одессы, решили проверить территорию, прилегающую к ТЦ «Эпицентр», расположенного на ул. Ак. Вильямса. В ходе проверки внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений. Увидев полицейских, преступники сели в автомобиль и пытались убежать. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что ПРИ попытке полицейского подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров. В этот момент его напарник, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие. «Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух», – подчеркнули в полиции.

«В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сведения о событии внесены в ЖЕУ по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.
ForUm

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