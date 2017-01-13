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В Нидерландах движение «Форум за демократию», которое стояло у истоков референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство, чтобы помешать ратифицировать Соглашение.

Лидер движения Тьерри Боде стремится, чтобы судьи остановили попытки правительства касательно ратификации Соглашения с Украиной, сообщает Европравда со ссылкой на Dutchnews.nl.

Члены движения утверждают, что закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

Однако вместо этого правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов.

По мнению членов движения «Форум за демократию», это является нарушением действующего законодательства.

«Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен», - сказал он.

Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

Как известно, 6 апреля 2016 года 61% участвовавших в референдуме граждан Нидерландов проголосовали «против», 38,21% - «за» Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
ForUm

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