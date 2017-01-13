Сегодня по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования совершили 17 обстрелов, в результате которого один украинский военный получил ранение, сообщет пресс-центр штаба АТО.

«Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском – из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке били из гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском – по Крымскому огонь вел снайпер.