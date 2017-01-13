Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 7 по 14 января.

«Мне эти статистические басни не нужны», - премьер-министр Владимир Гройсман о необходимости реформирования службы занятости.

«Дорога на родину президента должна быть построена», - Президент Украины Петр Порошенко о необходимости завершить строительство автодороги Одесса - Болград – Рени.

«Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату», - премьер-министр Владимир Гройсман о реформировании службы занятости.

«Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС», - министр внутренних дел Арсен Аваков об идее создания финансовой полиции.

«На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто «бла-бла-бла», - руководитель САП Назар Холодницкий о допросе нардепа Александра Онищенко.

«Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа», - вице-премьер Владимир Кистион о том, что Украине до конца отопительного сезона газа хватит.

«Все остальное, что бы я хотел сказать судье, я воздержусь. Потому что это будут только сигналы пи пи пи в эфире телеканала», - премьер-министр Украины Владимир Гройсман о решении суда вернуть гражданке Италии 1 млн долларов, которые она пыталась незаконно вывезти из Украины.