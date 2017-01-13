Если Дональд Трамп в контексте мира на Донбассе захочет наладить сотрудничество с Россией, то вряд ли он предложит что-то новое, кроме выполнения Минских соглашений. Такое мнение выразил журналист Владимир Скачко.

Вероятность именно такого варианта развития событий, по мнению Скачко, подтверждается тем, что Минские договоренности согласованы с европейскими партнерами Украины, с которыми США и при Трампе будут сохранять отношения.

«Ожидаемая «трампизация» американской политики в контексте мира в Донбассе, — это фактически «медведчукизация» решения этого вопроса. То есть возвращение к так называемому «плану Медведчука», – считает журналист.

По его мнению, разница между идеями Савченко/Пинчука/Таруты/Филипчука и «планом Медведчука» в том, что идеи — это лишь идеи, тога как упомянутый план —+ это перечень конкретных пошаговых мероприятий к миру, являющихся параллельно механизмом воплощения правильных идей в жизнь.

«Что такое «план Медведчука»? Это, в первую очередь, принятие парламентом четырех законов, которые разблокируют переговоры: об отказе украинской власти преследовать участников событий на Донбассе и амнистии для уже осужденных; о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации полномочий от Киева к регионам; об особом порядке управления на Донбассе; о проведении выборов на территории Донбасса», – напомнил Владимир Скачко.

Он выразил возмущение тем фактом, что «все эти законы и пожелания тоже упоминаются «новыми миротворцами» типа Пинчука или Таруты и являются практическим выполнением протокола о намерениях, коим, по сути, и является «Минск-2».

Кроме всего прочего, «Минск-2» – это составная часть Резолюции Совета Безопасности ООН № 2202 (2015) по Украине от 17 февраля 2015 года, где в частности сказано, что Совбез ООН призывает все стороны полностью имплементировать «Комплекс мер по выполнению минских соглашений», включая полное прекращение огня, которое им предусмотрено...».

«Несомненное преимущество «плана Медведчука» — фактор времени. Если преподносить идеи Пинчука/Таруты/Филипчука, за которыми вполне может стоять украинская власть и лично президент Петр Порошенко, то уйдет еще несколько месяцев на согласование с партнерами как на Западе, так и в России. В то время как «план Медведчука», то есть предложенный в нем пошаговый путь в виде принятия указанных законов, уже поддержан западными политиками в нормандском формате», — пояснил свою точку зрения журналист.