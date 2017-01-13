Генеральная прокуратура инициировала проведение внеплановых проверок е-деклараций 29 народных депутатов Украины, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что ГПУ в ходе обработки электронных деклараций народных депутатов установлены факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

«Так, согласно имеющейся информации, один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс. грн. Впрочем, по данным электронной декларации 2015 года последнему пренадлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн.», – подчеркнули в ГПУ.

«Учитывая, что такие случаи не редкость и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральной прокуратурой Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировано проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам относительно 29 народных депутатов Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября 2016 года прошлого года НАБУ зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.

В декабре НАБУ начало расследование еще семь уголовных производств.

В январе 2017 года Бюро начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной народным депутатом и председателями районных государственных администраций.