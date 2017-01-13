также в разделеОбщество
Порошенко вручил награды раненым в АТО пограничникам 7
ГПУ внепланово проверит декларации 29 нардепов 29
Силовики нашли в «серой зоне» обгоревший ранец российского военного 36
Студентам-переселенцам разрешили получать стипендию 17
Опубликован список кандидатов на должность главы Нацполиции 85
Минобороны: Информация о захвате украинских военных под Донецком – фейк 48
Из Украины могут запустить еще один поезд в Польшу 27
Нацсовет аннулировал лицензию телеканала UBR 42
НАБУ вызывает Чауса на допрос 13
«ДНР» передала Украине тела трех военных 181
Украинцы, которых не пропустили в РФ, ехали на работу 244
Начался перекрестный допрос Пашинского и раненного им мужчины 102
На Закарпатье ограничили движение фур по трем направлениям 75
Сегодня НВФ обещают передать Киеву тела трех пропавших военных 40
На дорогах Украины ожидается гололедица, в Карпатах возможны лавины 19
На Одесчине расчистили все дороги 23
Россия разместила в Крыму ракетные системы С-400 66
На Донбассе задержан рэкетир, называвшийся бойцом добробата 29

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал Львовскую область ограничить движение грузовиков на трассе Киев – Чоп. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

«Несмотря на ограничения движения большегрузного транспорта по трассе Киев - Чоп, которое Закарпатская область ввела в пятницу, 13 января, Львовская область и дальше беспрепятственно пропускает фуры в сторону Закарпатья через Латирский перевал», - отметил он.

В результате на границе областей образовались автомобильные заторы.

«Трасса из закарпатской стороны прочищена, однако трафик по ней ограничен из-за сложных погодных условий. Тяжеловесные автомобили, которые заезжают на Закарпатье из Львовской области, не могут ехать вглубь области в обычном режиме, более того – они препятствуют нормальному проезду легковушек, движение которых не ограничено», - сказал Москаль.

Глава ОГА направил соответствующее письмо автодорожным службам Львовщины.

По состоянию на 15:30 пробку на Абранском и Латирском перевалах (трасса Киев - Чоп на границе Львовщины и Закарпатья) удалось ликвидировать, однако пик осадков еще впереди.

Закарпатская ОГА повторно призывает водителей быть максимально осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок в высокогорье течение пятницы вечера и субботу.

Напомним, в полдень, 13 января, на Закарпатье ограничили движение большегрузных автомобилей по трем направлениям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние