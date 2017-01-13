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С 1 по 9 января в Украине зафиксировано более 50 убийств, 15 изнасилований и 18,5 тыс. краж. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления Нацполиции Александр Вакуленко.

Всего в полицию поступило более 146 тыс. заявлений. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о более 19 тыс. уголовных правонарушений. Среди них 51 убийств, 83 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 15 изнасилований, 148 угонов, 444 грабежа, сообщает 112 Украина.

В эту декаду полиция зарегистрировала почти 8,5 тыс. краж - это 43% от всех преступлений.

Было раскрыто 87% убийств, более трети изнасилований, почти каждый второй разбой.

С 1 по 9 января на дорогах произошло почти 3 тыс. ДТП, что чуть больше прошлого года. 408 из них - с пострадавшими, в которых 65 человек погибли и 538 человек травмированы. 

 
ForUm

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