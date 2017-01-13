«Ощадбанк» ожидает значительного увеличения клиентов в отделениях Киева в связи с тем, что «Укрпочта» прекратила принимать коммунальные платежи. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Ощадбанк» в штатном режиме обслуживает около половины платежей КП «ГИВЦ». При отказе «Укрпочты» обслуживать коммунальные платежи КП «ГИВЦ» этот показатель в январе может значительно возрасти, ведь нагрузка будет перераспределена именно на банк», - говорится в сообщении.

«Ощадбанк» ожидает более 100 тыс. новых плательщиков в отделениях.

«В среднем каждый из клиентов осуществляет 2-3 платежные операции, что значительно увеличит нагрузку на кассы «Ощадбанка». Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этой ситуации общине Киева и обеспечить прием большего количества платежей», - отметили в банке, сообщает «Украинская правда. Киев».

При этом в пресс-службе добавили, что срок приема коммунальных платежей в Киеве со скидкой по инициативе банка продлен до 25 января, а часть отделений работают без обеда и даже в воскресенье.

Напомним, 11 января 2017 года «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» в связи с нерентабельностью услуг.