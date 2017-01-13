С 1 января 2017 года студенты-переселенцы будут получать социальные стипендии.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1045.
Социальная стипендия будет назначаться до окончания обучения в заведении, но не дольше чем до достижения студентами 23 лет.
В зависимости от уровня аккредитации учебного заведения размер социальных стипендий будет составлять от 750 грн до 2 тыс. грн.
Обязательными условиями для начисления стипендии является то, что студент не получает академическую стипендию в университете, не находится на полном государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки), и не состоит в академическом отпуске, а также зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время