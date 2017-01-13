Члены незаконных формирований «ДНР» 13 января обещают передать Киеву тела троих пропавших украинских военных.

Как сообщает ДАН, ссылаясь на информацию НВФ, военные подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка).

«Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих», — сказал представитель НВФ.

Он добавил, что передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у НВФ.