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Члены незаконных формирований «ДНР» 13 января обещают передать Киеву тела троих пропавших украинских военных.

Как сообщает ДАН, ссылаясь на информацию НВФ, военные подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа обороны в районе села Октябрь (к югу от Донецка).

«Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих», — сказал представитель НВФ.

Он добавил, что передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у НВФ.

 

 
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