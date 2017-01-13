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За минувшие сутки, 12 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло 6 и травмированы 66 граждан.

Об этом сообщает департамент коммуникации нацполиции.

Критической по уровню аварийности ситуация в десяти регионах Украины.

В частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.
 
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