На автодороге Львов - Луцк вблизи села Печихвосты Каменка-Бугского района сегодня утром перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.
По данным отдела коммуникации полиции Львовской области, на момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров, никто не пострадал.
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Львов-Радехов, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя, заклинило руль транспортного средства.
На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, никто не пострадал.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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