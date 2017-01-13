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Прибывшие на место происшествия, прекратили хулиганские действия двух водителей.

В Одессе двое водителей устроили стрельбу на дороге.

По данным отдела коммуникации облполиции, 12 января поступило сообщение о том, что по улице Приморской двое неустановленных водителей начали драку.  

Установлено, что водителями оказались двое одесситов возрастом 35 и 65 лет. Во время конфликта, возникшего в результате нарушения правил дорожного движения, мужчины начали потасовку, а затем – стрельбу из травматического оружия.

На место происшествия полицейские вызвали карету скорой помощи, участникам конфликта была оказана медицинская помощь.

Одному из пострадавших диагностировали ранение в области колена и бедра, а второму – гематому затылочной области и ранение левой стопы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, инцидент произошел между экс-зампрокурора и ветераном АТО.   

 

 
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