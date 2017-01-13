На дорогах государственного значения в Одесской области сняты все ограничения движения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«В связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий, с 10:00 13 января восстановлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения:
- Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг;
- Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Шебекино.
Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет.
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