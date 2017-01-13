Во время зачистки «серой зоны» в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ нашли часть обгоревшего ранца десантника с маркировкой российского производителя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Прорабатывая информацию о присутствии в «серой зоне» диверсионной группы террористов «ДНР», правоохранители обнаружили на территории часть обгоревшего ранец десантника (с маркировкой ЗАО «БШГК» г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ -БШ 4 августа). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии», - отмечается в сообщении.
Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.
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