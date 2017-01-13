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13 января в Украине ожидается гололедица и порывы ветра, в Карпатах возможны лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, на дорогах страны гололедица. Днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, днем на Закарпатье сильные осадки.

На Киевщине на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

«14-15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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