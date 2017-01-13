также в разделеПроисшествия
За сутки в зоне АТО – 78 обстрелов, ранены трое бойцов 16
Активистов «Правого сектора» задержали за дебош в суде 198
В Сумах из-за пожара в спортклубе эвакуировали школу 24
В зоне АТО сегодня ранены трое военных 56
В Днипре неизвестные разбили машину комиссии горсовета 49
Жертвы непогоды: на дорогах Украины погибли 3 человека, 59 – травмированы 25
НВФ обстреляли Красногоровку, ранен мирный житель 25
НВФ резко увеличили количество обстрелов, силы АТО понесли потери 189
В Авдеевке снова обесточена фильтровальная станция 36
На Херсонщине при попытке распилить снаряд подорвались двое мужчин 48
Под Запорожьем перевернулся автозак: есть пострадавшие 41
За прошлые сутки погиб один военный, трое – ранены 34
На Луганщине погиб боец АТО, еще один – ранен 133
Из-за непогоды за сутки на дорогах Украины погибли 6 человек 39
Азов: В Донецке схватили медика Нацгвардии 179
АТО: Под Тарамчуком произошел бой 163
Вчера на украинских дорогах пострадали 75 человек, один погиб 24
Под Киевом загорелась пилорама 71

Поздно вечером в четверг, 12 января, на объездной дороге возле с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер». В результате столкновения водитель и все 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Для того чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Водителя микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» и 3-х пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение Черновцов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние