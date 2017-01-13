Поздно вечером в четверг, 12 января, на объездной дороге возле с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер». В результате столкновения водитель и все 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Для того чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Водителя микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» и 3-х пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение Черновцов.