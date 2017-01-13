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Украинцы, которых в четверг, 12 января, не пропустили в РФ российские пограничники, постоянно работали на территории России. Об этом в эфире 112 Украина сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Преимущественно, это люди, которые ехали микроавтобусами и постоянно работают на территории РФ, но им отказали, якобы опираясь на то, что у них недостаточно финансового обеспечения для пребывания на территории РФ», – сказал он.

По его словам, людей вернули, и только шестерым – водителям транспортных средств –  выдали документы о том, что их официально не пропустили на территорию России.

«Всех остальных просто завернули без каких-либо дополнительных пояснений. Мы продолжаем отслеживать эту тенденцию, и проинформировали все заинтересованные правоохранительные органы и Министерство иностранных дел», - сообщил Слободян.

Напомним, вчера в течение дня на российском пункте пропуска «Троебортное» напротив украинского пункта пропуска «Бачевск», российские пограничники не пропустили на территорию РФ 81 украинца.

«Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В течение дня в пункте пропуска «Троебортное» РФ (напротив пункта пропуска «Бачевск») российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. По словам последних, основанием стало якобы отсутствие надлежащего денежного обеспечения», - написал Слободян в Facebook.
ForUm

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