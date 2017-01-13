В ночь на 13 января турецкий парламент одобрил внесение предложенных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правок в конституцию страны, которые значительно усиливают власть главы государства. Об этом сообщает ЛІГА.net, ссылаясь на турецкое агентство Hurriyet.

Утвержденные законодателями изменения в Основной закон Турции позволяют президенту быть членом политической партии, усиливают его исполнительную власть и устанавливают контрольную роль парламента.

Отныне президент Турции имеет право издавать указы (ранее это право принадлежало премьер-министру и Кабмину), назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных правках, однако не может занимать должность больше двух пятилетних сроков.

Изменения содержат 18 новых статей, еще четыре статьи были одобрены в предыдущие дни.

Ранее глава фракции эрдогановской Партии справедливости и развития заявил, что в случае провала голосования по внесению правок их политсила будет требовать досрочных выборов в законодательные органы.

Оппозиция уже заявила, что такие правки в конституцию страны ведут к авторитаризму Эрдогана.

По прежним положениям конституции Турция с 1923 года являлась парламентско-президентской республикой. Однако со времени введения в стране чрезвычайного положения после неудавшегося переворота в июле 2016 Эрдоган получил расширение полномочий путем принятия декретов.

Конституционные изменения после одобрения их парламентом не менее 330 голосами должны быть вынесены на референдум.